Usa: Trump annuncia di essere un “bersaglio” nelle indagini del gran giurì sul 6 gennaio

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di avere ricevuto una lettera da Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le inchieste nei suoi confronti, e di essere un “bersaglio” nelle indagini del gran giurì sulle interferenze elettorali nel quadro delle presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato di aver ricevuto il messaggio domenica sera, e di essere “un bersaglio delle indagini del gran giurì sulle interferenze elettorali e sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021: mi hanno dato solamente quattro giorni per riferire al gran giurì, il che anticipa probabilmente una incriminazione”. (Was)