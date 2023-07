Brasile: Lula, questioni ambientali dovrebbero entrare nei programmi scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le questioni legate alla tutela dell'ambiente dovrebbero fare parte dei programmi scolastici dei bambini in Brasile. Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di un'intervista con "Tv Brasil". "Dobbiamo essere più responsabili. Pertanto, sostengo che le questioni ambientali dovrebbero far parte del curriculum scolastico. I bambini devono imparare le questioni ambientali a scuola. Tanto quanto imparano la storia che Cabral ha scoperto il Brasile, così devono imparare l'utilità di prendersi cura dell'ambiente e di come gestire tra le altre cose, i rifiuti che produciamo", ha detto. Lula ha poi dichiarato che il governo continuerà a combattere la deforestazione. "Se vuoi tagliare il legno per fare mobili, pianta. Acquista un appezzamento di terreno, pianta un po' di legna, poi falcia quando vuoi. Ma ciò che la natura ci ha dato appartiene a tutti. Nessuno ha il diritto di abbattere un albero che ha 300 anni", ha concluso. (Brb)