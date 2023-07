Appalti: Castelli, nuovo Codice strumento idoneo per giusta spinta ricostruzione sisma 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo Codice degli appalti è lo strumento idoneo per conferire la giusta spinta alla ricostruzione. La struttura commissariale sta lavorando affinché il cambio delle regole possa avvenire senza pregiudizi per i diritti dei terremotati". Lo ha detto Guido Castelli, commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, che oggi ad Ancona è intervenuto al convegno "Il cantiere digitale: un cantiere attento", organizzato dall'Autorità nazionale anticorruzione. (Rin)