Omicidio Bricca: Gip nell'ordinanza di arresto, sussiste pericolo di reiterazione reato

- L'unica misura "idonea a soddisfare le concrete esigenze cautelari del caso è quindi la custodia inframuraria, che si va ad applicare a Mattia Toson ed al padre Roberto Toson". Lo scrive il Gip di Frosinone Antonello Bracaglia Morante disponendo l'arresto per i due indagati per l'omicidio pluriaggravato e premeditato di Thomas Bricca avvenuto il 30 gennaio ad Alatri. "Sussiste nella specie anche il concreto ed attuale pericolo – continua il Gip -, in relazione alle modalità e circostanze del fatto ed alla personalità degli indagati, di reiterazione della condotta criminosa, con la commissione di altri gravi delitti con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale". A questo si aggiunge il fatto che "non sia stata rinvenuta l'arma del delitto e che quindi gli autori di esso possano ancora disporne". (Rer)