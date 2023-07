Imprese: Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare firmano l’accordo di cooperazione per un nuovo nucleare in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sviluppo delle tecnologie degli Small Modular Reactor e coinvolgimento nell’intera filiera dei reattori EPR1200 già esistenti: è questo il cuore dell’accordo di cooperazione firmato oggi a Parigi tra Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, Edf e Nuward. Per il Gruppo erano presenti Fabrizio Fabbri, Amministratore delegato di Ansaldo Energia e Riccardo Casale, Amministratore Delegato di Ansaldo Nucleare. Questo passaggio finalizza la firma della letter of intent del 6 marzo scorso che aveva lo scopo di definire i principi di collaborazione per lo sviluppo del nuovo nucleare in Europa. Tra gli obiettivi, anche l’avvio di una riflessione sul possibile ruolo del nuovo nucleare nella transizione energetica italiana. Diverse modalità di collaborazione verranno testate nei progetti in corso che potrebbero vedere Ansaldo Nucleare nel ruolo di partner chiave nella progettazione della nuova tecnologia di reattore e di fornitore di sistemi e componenti speciali. L’intero gruppo Ansaldo Energia potrà essere coinvolto nella fornitura di turbine per gli impianti di tecnologie esistenti e future. (segue) (Com)