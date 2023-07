Imprese: Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare firmano l’accordo di cooperazione per un nuovo nucleare in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questa firma il Gruppo Ansaldo Energia diventa protagonista dello sviluppo del nuovo nucleare, sia nel disegno di una nuova tecnologia di reattore, sia nella realizzazione integrata di impianti anche basati su tecnologie già operative” dichiara Fabrizio Fabbri, Amministratore Delegato di Ansaldo Energia. Gli Small Modular Reactors sono una tecnologia di particolare importanza nello sviluppo del nucleare e della transizione energetica grazie alla loro flessibilità operativa ed efficienza che li rende ideali come fonte complementare di energia elettrica a supporto delle rinnovabili. Con una potenza prevista di circa 300 MW, ogni reattore potrà alimentare circa 200,000 abitazioni. “Questo accordo evidenzia il riconoscimento internazionale per le competenze del Gruppo Ansaldo Energia e di Ansaldo Nucleare, che si conferma un capofila di un settore fortemente dinamico a livello globale” dice Riccardo Casale, Amministratore Delegato di Ansaldo Nucleare. (Com)