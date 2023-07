Rifiuti: Magi (Omceo), a Roma emergenza igienica, evitare che diventi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, a causa dei rifiuti “abbiamo un’emergenza di natura igienica, bisogna evitare che si arrivi a un'emergenza sanitaria”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato da “Agenzia Nova”. “I rifiuti abbandonati, soprattutto l’organico – ha spiegato - portano alla formazione di insetti e attraggono diversi animali, come topi, cinghiali e scarafaggi. Già un mese e mezzo fa – ha aggiunto – avevo lanciato l’allarme affinché si liberassero le strade prima dell’arrivo del caldo, ma non ci hanno dato retta, e adesso ci troviamo in questa situazione. La segnalazione più importante che abbiamo al momento riguarda gli insetti, in particolare le zanzare. È la prima volta che riceviamo segnalazioni su punture di insetti, come se fossimo un Paese tropicale. Nulla di grave per adesso, però il problema è che la zanzara è un veicolo di malattie. Bisogna stare attenti, nel passaggio dall’animale all’uomo ci può essere il rischio di una trasmissione di patologie. È importante- ha concluso Magi – cercare di pulire le strade e fare disinfestazioni".(Rer)