Ue: Macron, dubbioso su nomina Morton a Direzione generale concorrenza Ue

- Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto "dubbioso" sulla nomina della statunitense Fiona Scott Morton alla guida della Direzione generale della concorrenza dell'Unione europea. "Se non abbiamo nessun ricercatore di questo livello per essere reclutato dalla Commissione vuole dire che abbiamo un problema molto grande con tutti i sistemi accademici europei", ha detto Macron. Il presidente ha poi ricordato la mancanza di "reciprocità" degli Stati Uniti e della Cina per nominare degli europei che sarebbero "al centro" delle loro "decisioni". (Beb)