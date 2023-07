Difesa: Benigni (Elettronica), necessarie applicazioni nazionali e sovrane per domini cyber e spazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Elt Group - ha proseguito Enzo Benigni - ha messo le proprie competenze al servizio dei nuovi domini come spazio, cyber e biodifesa per abilitare un approccio operativo multidominio nel mercato di riferimento dell’electronic warfare”. Tra i risultati più importanti c’è la newco per la biodifesa, la E4Life e le operazioni spaziali. A questo proposito il Presidente di Elettronica ha ricordato il lancio in orbita bassa - grazie a SpaceX - di Scorpio, il sistema di Elettronic Intelligence in missione per la raccolta di dati marini non classificati. Domitilla Benigni, Ad e Coo Elettronica, ha sottolineato la “fondamentale importanza del mercato della difesa italiano ed europeo” per il Gruppo Elt” che si presenta sul mercato Emso (Electro Magnetic Spectrum Operations) con la collaborazione di tutte le sue aziende”. “Vogliamo definire insieme alla difesa - ha aggiunto Domitilla Benigni - i prodotti e requisisti necessari”. (Rin)