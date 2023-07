Farnesina: Tajani in missione in Croazia per il Forum di Dubrovnik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo di fronte a sfide importantissime per la sicurezza e la pace", commenta il ministro Tajani, "sfide che provengono da ogni quadrante e che abbiamo il dovere di affrontare congiuntamente. Penso ad esempio al Mediterraneo, area prioritaria per la politica estera italiana, dove giochiamo un ruolo di primo piano come ponte tra l'Europa e i Paesi della sponda sud. Il nostro obiettivo è contribuire alla stabilità e alla prosperità tra tutti i Paesi dell'area". Il ministro Tajani avrà anche incontri bilaterali con il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, con l'Alto rappresentante Ue per la Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e i ministri degli Esteri di Armenia, Ararat Mirzoyan, e Bulgaria, Mariya Gabriel. (Res)