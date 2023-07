Kosovo: Borrell, accolgo con favore impegno Pristina per riduzione tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, accoglie con favore l'annuncio del premier del Kosovo, Albin Kurti, che in un messaggio Twitter annuncia l'accordo per la riduzione delle tensioni con la Serbia nei comuni del nord della regione. "Accolgo con favore l'impegno del Kosovo a rispettare l'accordo che abbiamo raggiunto sui primi passi per la riduzione delle tensioni", ha scritto Borrell su Twitter. "Ci aspettiamo che il Kosovo compia ulteriori passi positivi e continui a progredire in questa direzione. Continueremo a lavorare nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue con le parti con Miroslav Lajcak", il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, conclude nel messaggio Borrell. (Beb)