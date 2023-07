Kosovo: iniziato ritiro forze di polizia di Pristina nei comuni del nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto punto elencato dal governo rileva che l'Ue inviterà i due capi negoziatori a Bruxelles con l'obiettivo di finalizzare il piano di sequenza per l'accordo di normalizzazione, dopodiché inizierà l'attuazione di tutti gli articoli dell'accordo. L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha accolto con favore l'accordo. "Accolgo con favore l'impegno del Kosovo a rispettare l'accordo che abbiamo raggiunto sui primi passi per la riduzione delle tensioni", ha scritto Borrell su Twitter. (Seb)