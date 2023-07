Kosovo: Sarrazin, ritiro 25 per cento di forze speciali da comuni nord non è sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro del 25 per cento delle forze speciali di polizia del Kosovo (Rosu) dal nord è solo un “piccolo passo” che non soddisfa i requisiti dell'Unione europea. Lo ha detto l'inviato speciale della Germania per i Paesi dei Balcani occidentali, Manuel Sarrazin, citato dalla stampa di Belgrado. Secondo Sarrazin "la misura del 25 per cento è positiva", ma "la de-escalation del piano europeo prevede che non ci sia la presenza della polizia speciale kosovara in prossimità degli edifici comunali nel nord". Il rappresentante tedesco ha ribadito che la posizione di Berlino in merito al riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo "non è cambiata" e che l'attenzione si concentra ora sui passaggi per l'allentamento delle tensioni e per l'attuazione dell'accordo di Ocrida. "La de-escalation è un prerequisito per tornare al dialogo e per la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso), che per la comunità internazionale è una questione chiave", ha affermato Sarrazin.(Seb)