Kosovo: Kfor, comandante missione ha autorità primaria per lo spazio aereo (2)

- La Kfor, conclude la nota, rimane pienamente concentrata sulla garanzia di un ambiente sicuro e protetto e della libertà di movimento per tutte le comunità in Kosovo, in conformità con il suo citato mandato delle Nazioni Unite. Le autorità del Kosovo hanno acquistato un lotto di droni Bayraktar di fabbricazione turca. Lo ha reso noto ieri il premier kosovaro Albin Kurti, in un post su Facebook, corredato di una foto in cui appare in posa di fronte a un drone. Kurti ha affermato che le ultime spese per la sicurezza stanno rendendo il Kosovo ancora più sicuro. "Il Kosovo è ora ancora più sicuro e sempre orgoglioso", ha detto Kurti, aggiungendo che negli ultimi due anni il suo governo ha aumentato il bilancio per il settore della difesa di oltre il 100 per cento. Il premier non ha fornito il numero o il costo dei droni, i primi del Kosovo, né ha detto per cosa verranno utilizzati. (Alt)