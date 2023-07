Serbia: ministro Difesa, invio armi al Kosovo cambia la situazione sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L'armamento del Kosovo da parte dei membri dell'alleanza Nato nell'ultimo periodo non modifica l'equilibrio delle forze, ma cambia la "situazione sul campo". Lo ha affermato il ministro della Difesa della Serbia, Milos Vucevic, citato dalla stampa di Belgrado. Vucevic ha valutato che è indiscutibile che i singoli membri della Nato abbiano armato di recente il Kosovo "molto più seriamente", sebbene abbia sottolineato che ciò "non viene fatto dall'intera Alleanza". "Non solo addestrano e istruiscono gli ufficiali, i sottufficiali e i soldati, ma ora effettuano anche consegne più serie di armi e materiale militare, in assoluta violazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'accordo tecnico-militare di Kumanovo", ha detto Vucevic. Il ministro serbo ha quindi precisato che il Kosovo ha ricevuto "cinque droni Bayraktar TB-2 di fabbricazione turca", che sono armi "di carattere offensivo". (segue) (Seb)