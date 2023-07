Lombardia: pubblicato il bando "Restiamo insieme", otto milioni per iniziative dedicate a bambini e ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato sul Burl di Regione Lombardia il decreto della graduatoria del bando "Restiamo insieme" 2023 dedicato ai centri estivi che destina 8 milioni di euro per promuovere iniziative a livello territoriale utili ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e, più in generale, del benessere fisico, psicologico e sociale dei bambini e dei ragazzi da 0 a 17 anni. "Si conferma anche per questo anno l'ottima iniziativa regionale incentrata sulla collaborazione tra pubblico e privato per rendere le reti sociali regionali protagoniste nei percorsi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza", dichiara in una nota il Consigliere regionale Silvia Scurati (Lega) vicepresidente della Commissione 'Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione' di Regione Lombardia. "Con questa misura la Regione dà risposte concrete alle esigenze delle famiglie e dei territori favorendo i percorsi e i progetti educativi dell'infanzia" - continua - grazie quindi a Regione Lombardia a all'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini per questa importante iniziativa che amplia le già importanti misure regionali in favore dei più fragili". "Voglio segnalare tra i 51 progetti finanziati per il territorio della Città metropolitana di Milano quelli di Corbetta (16mila euro); Garbagnate Milanese (16mila euro); Magenta (16mila euro); Abbiategrasso (16mila euro); Cinisello Balsamo (16mila euro); Cerro Maggiore (16mila euro)" conclude Scurati. (Com)