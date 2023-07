Materie prime: Asi, approvvigionamento settore complesso per natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiera di approvvigionamento del settore aerospaziale “è per sua natura complessa”. Lo ha detto Teodoro Valente, presidente dell’Asi, Agenzia spaziale italiana, in occasione dell’audizione davanti all’ufficio di presidenza della commissione Industria e agricoltura del Senato sugli atti del’Ue sull’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Per il settore “c’è un ampio spettro di materie prime critiche” necessarie ma a questo “si affianca anche il discorso del materiale finito, che è altrettanto critico per alcune funzioni”. Fra materie prime critiche, ha ricordato, ci sono anche “le terre rare, il litio, il silicio”. E proprio sulle terre rare, il presidente ha ricordato la “grossa dipendenza dalla Cina”. Per tutte queste ragioni l’Asi condivide l’obiettivo europeo di individuare una “filiera di approvvigionamento stabile e duratura”. (Rin)