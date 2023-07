Decreto Giubileo: Pd, Lega vuole colpire autonomia Centro sperimentale cinematografia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe molto grave se fosse approvato l'emendamento che la Lega ha presentato al decreto legge Giubileo, l'ennesimo decreto omnibus, e che colpisce pesantemente l'autonomia del Centro sperimentale di cinematografia. Un emendamento - già presentato in passato e ritenuto inammissibile - che interviene pesantemente sulla governance del Centro. Si prevede un'incomprensibile soppressione del direttore generale tra le cariche fondanti e fondamentali a cui si aggiunge il cambio sostanziale dei compiti, della strutturazione, della nomina, che non sarebbe più diretta emanazione del presidente e degli emolumenti (ora assenti) del comitato scientifico che diventerebbe di nomina politica. Tra l'altro, come già successo con il decreto legge Inps, gli organi in vigore cesserebbero entro 30 giorni dalla conversione del decreto, secondo la consueta logica di occupazione propria di questa maggioranza. Maggioranza che, dopo aver occupato ogni spazio, vuole mettere le mani anche sul cinema italiano". Lo affermano, in una nota, i componenti della commissione Cultura della Camera del Partito democratico. (Com)