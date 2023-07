Ostia: vende droga all'interno di alloggio popolare, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spaccio di droga in un alloggio popolare di Roma Capitale. Un 25enne è stato arrestato dalla polizia di Roma, durante alcuni controlli all'interno di un palazzo in zona Ostia Nuova. Gli agenti sono stati insospettiti da un uomo di 61 anni che si apprestava ad acquistare la sostanza. I poliziotti hanno assistito allo scambio di denaro per una bustina di cocaina. Bloccato il sessantenne gli agenti hanno chiamato i rinforzi e sono entrati nell'appartamento dove si trovavano anche due donne di 62 e 42 anni. Sono in corso accertamenti sulla posizione delle persone che erano in casa con il 25enne. (Rer)