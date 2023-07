Turismo: Santanchè, stranieri trainano luglio da record, superato il 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La recente indagine di Cna aggiunge un'altra tappa di sorpasso sul 2019: per luglio, infatti, sono previsti oltre 19 milioni di arrivi e 81 milioni di pernottamenti, per un giro d'affari di 10 miliardi di euro". Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè sui dati resi noti da Cna Turismo e Commercio. "Protagonisti di questo boom sono principalmente gli stranieri, con oltre 10 milioni di arrivi e 41 di pernottamenti, attratti soprattutto dalle località marittime e dalle città d'arte – che hanno sofferto maggiormente il periodo pandemico. Inoltre - prosegue la ministra - sono circa 13 milioni i vacanzieri che opteranno per la ricezione tradizionale, che già nel primo quadrimestre del 2023 ha fatto registrare pernottamenti da record con un incremento del +43 per cento, raddoppiando i numeri dei maggiori competitor, Spagna e Francia, e raggiungendo una quota di 12,7 milioni. È un segnale importante che segna il trend positivo del settore che, grazie anche al lavoro che il ministero metterà in atto con il nuovo piano industriale, non può che consolidarsi e crescere nel tempo portando un contributo fondamentale per l'economia nazionale", conclude Santanchè.