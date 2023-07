Disabilità: Andreuzza (Lega), presentata proposta legge per turismo accessibile e inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega "ha presentato una proposta di legge sul tema del turismo accessibile e inclusivo, con l'obiettivo di garantire a tutti il diritto a viaggiare e a usufruire dell'offerta turistica, bene primario di ciascuno. Una proposta di legge con cui vogliamo dare continuità a provvedimenti emanati di recente e che prevede misure specifiche che partono dalla formazione, integrando i programmi didattici degli istituti alberghieri con l'inserimento di specifiche discipline in materia di turismo accessibile, fino a provvedimenti importanti volti a promuovere la piena fruibilità dell'offerta turistica. Tra questi, l'istituzione di un fondo ad hoc, il riconoscimento di un bonus e di un credito d'imposta in favore delle persone con disabilità che acquistano servizi o pacchetti turistici". Lo dichiara, in una nota, la deputata della Lega, Giorgia Andreuzza, capogruppo in commissione Turismo e prima firmataria della proposta di legge in materia di turismo accessibile e inclusivo, insieme a Massimiliano Panizzut, capogruppo in commissione Affari sociali. "Necessario, inoltre, che le persone con disabilità dispongano di misure e accomodamenti ragionevoli per l'esercizio del diritto al turismo accessibile e inclusivo, avendo accesso anche a indicazioni sul livello di fruibilità dei servizi offerti - continua la parlamentare - . Per la Lega nessuno va lasciato indietro e da sempre abbiamo portato avanti la battaglia di buon senso al fianco delle persone con disabilità e dei loro diritti, chiedendo e ottenendo un ministero che si occupasse delle loro istanze. Crediamo che tutti debbano poter accedere all'offerta turistica del Paese che, allo stesso tempo, deve poter predisporre servizi che garantiscano la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone con disabilità. Dall'accessibilità delle nostre destinazioni dipende la qualità dei servizi e l'accoglienza che riserviamo ai nostri turisti. Potenziare il tema, significa sviluppare una nuova rete a livello nazionale e internazionale, rilanciando l'intero comparto e diventando sempre più competitivi rispetto alle altre mete turistiche più gettonate, in Europa e nel mondo".(Com)