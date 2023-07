Siria: ministero Esteri condanna ingresso “illegale” di una delegazione diplomatica francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria ha condannato "l'ingresso illegale” di una delegazione del ministero degli Esteri francese nel suo territorio. È quanto emerso in un comunicato del ministero siriano diffuso dall’agenzia di stampa “Sana”, nel quale si parla di “flagrante violazione”. "L'incontro della delegazione francese con i ribelli costituisce una flagrante violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Siria, e mostra ancora una volta il ruolo distruttivo e la profonda ostilità francese nei confronti della Siria, e la piena collaborazione della Francia nell'aggressione contro Damasco, attraverso il suo sostegno a gruppi terroristici e milizie separatiste", ha spiegato il ministero. "La Siria ricorda al governo francese che la lotta al terrorismo si fa in collaborazione con lo Stato siriano e non con le organizzazioni separatiste che hanno costituito una copertura per il governo francese", ha aggiunto il dicastero, sottolineando che "la Siria chiede alla comunità internazionale di condannare questi comportamenti sconsiderati del governo francese, e di esigere che rispetti la legittimità e le leggi internazionali".(Lib)