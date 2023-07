Sud: Carfagna (Azione), Svimez segnala priorità lavoro povero e fuga laureati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal rapporto Svimez emergono due dati choc, che il governo dovrebbe affrontare subito come autentiche emergenze: quello sul lavoro povero e precario e quello sulla fuga dei laureati". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Se un lavoratore su quattro guadagna meno di nove euro l'ora, tra l'altro con una prevalenza di contratti a termine, e se in un solo anno, il 2021, circa novemila laureati in discipline Stem sono stati per un motivo o per l'altro costretti a emigrare, allora per il Mezzogiorno si concretizza una doppia 'condanna'. E cioè la 'condanna' all'emigrazione per chi ha qualifiche e competenze universitarie e la condanna alla povertà per chi non le ha ma potrebbe essere dignitosamente impiegato nei servizi, nel turismo o in agricoltura". "Ecco perché il salario minimo serve, ed ecco perché bisogna continuare a ridurre i divari di cittadinanza, garantendo pari opportunità a tutti, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza", aggiunge Carfagna. "Queste le priorità da affrontare - conclude Carfagna - e invece il governo rifiuta anche solo il confronto sul salario minimo e insiste, a dispetto di tutte le voci critiche, con l'autonomia spacca-Italia di Calderoli", conclude. (Rin)