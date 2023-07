Venezuela: Boric, sanzioni unilaterali non risolvono il problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni che si impongono in modo unilaterale al Venezuela non stanno contribuendo a risolvere la situazione in quel Paese. Lo ha detto il presidente del Cile Gabriel Boric nel suo intervento al vertice Ue-Celac in corso a Bruxelles. “Le sanzioni degli Stati Uniti al Venezuela non portano alla soluzione del problema in Venezuela. Le sanzioni degli Stati Uniti a Cuba non hanno portato a nulla, salvo alla inaccettabile classificazione di Cuba come Paese che sostiene il terrorismo”, ha detto Boric. (Beb)