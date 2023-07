Speciale scuola: Orrico (M5s), Consiglio studenti medi creerebbe staffetta generazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che presentiamo è il cortocircuito positivo della politica che ascolta e dei giovani che 'adottano' un esponente politico e si fanno promotori di una proposta che parte dalla loro dimensione. La politica senza di loro è asfittica e autoreferenziale perché non assolve al proprio compito: lasciare un mondo migliore di come lo si è trovato e costruire una staffetta generazionale. Un obiettivo che insito nella creazione del Consiglio nazionale degli studenti medi oggetto della proposta di legge presentata. Questa è la mia mission e dovrebbe essere quella delle classi dirigenti. Ecco perché dobbiamo ricentrare il focus della scuola sui nostri ragazzi e riportare questi temi al centro del dibattito politico. Il Movimento cinque stelle, d'altronde, nasce dalla volontà di far partecipare maggiormente i cittadini alla politica in modo da accorciare le distanze fra i palazzi delle istituzioni e le persone comuni". Lo ha detto la deputata del Movimento cinque stelle, Anna Laura Orrico, durante la conferenza stampa, alla camera, di presentazione della proposta di legge a sua prima firma, redatta in collaborazione con le giovanissime studentesse della scuola politica Prime minister, sulla "Istituzione del Consiglio nazionale degli studenti medi", già depositata lo scorso marzo. (Rin)