Speciale scuola: Pa, Aran, alias non è novità specifica per scuola, prevista in tutti contratti pubblico impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chiarimento di quanto riportato in maniera incompleta da alcuni organi di stampa, l’Aran sottolinea in una nota che la possibilità di adottare un’identità alias prevista dal contratto collettivo nazionale per l’Istruzione e la ricerca 2019-2021, è già contenuta in tutti i contratti del pubblico impiego 2019-2021 (funzioni centrali, funzioni locali e sanità) firmati nel 2022 e 2023, nei casi indicati dalla legge 164 del 1982. Pertanto, non si tratta di una novità specifica per il mondo della scuola, ma dell’applicazione di una norma già inclusa in tutti i contratti del pubblico impiego. (Com)