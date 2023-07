Speciale scuola: Mim, clausola su identità alias presente in tutti i contratti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla norma sull'identità alias per i docenti in transizione di genere, contenuta nel contratto di Istruzione, università e ricerca, il ministero dell'Istruzione e del Merito precisa in una nota che si tratta di una clausola già presente in tutti i contratti della Pubblica amministrazione, da ultimi quelli sugli Enti locali, e sulla Sanità. La clausola trova fondamento in una legge del 1982 e in alcune sentenze della Corte costituzionale sulla transizione di genere. Consente il cambio del nome all'interno dell'istituto scolastico per coloro che abbiano già iniziato il percorso di transizione di genere, il che presuppone preventivi passaggi giudiziari e sanitari. La clausola è nata da un confronto tra i sindacati e l'Aran. (Com)