- Il cinque in condotta comporterà la bocciatura o la non ammissione alla maturità. Lo ha ribadito il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Ritengo che dobbiamo riportare nella scuola la cultura del rispetto, non soltanto con la difesa legale per i docenti ma facendo contare di più la condotta. Il voto di condotta tornerà a fare media", ha aggiunto. (Rin)