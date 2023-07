Speciale scuola: decreto Infrazioni, Malpezzi (Pd), governo vota contro misure docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo del Partito Democraticoin Senato

22 luglio 2021

- La maggioranza "ha bocciato tutti gli emendamenti al decreto infrazioni a favore della ricostruzione carriera dei docenti. Continuerà il trattamento differenziato tra personale di ruolo e il personale precario persino nel riconoscimento del bonus 500 euro per l'aggiornamento professionale e nonostante il richiamo europeo". Lo dichiara Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico. "E dopo tutte le belle parole sulle scuole paritarie, la maggioranza di governo ha votato contro anche all’emendamento per il pieno riconoscimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione in merito alla ricostruzione della carriera dei docenti - prosegue la parlamentare -. Significa che se insegni in una scuola paritaria conti meno: la maggioranza preferisce tenere l'obsoleto termine 'pareggiate' per non riconoscere il pieno servizio agli insegnanti. Ma ha anche bocciato l'emendamento con cui si precisava la norma per prevenire i contenziosi che potrebbero insorgere qualora il personale di ruolo, nel passaggio da un profilo inferiore ad uno superiore potrebbe vedersi decurtare non solo l’anzianità di servizio, ma addirittura anche la retribuzione già percepita. Insomma, tantissime chiacchiere, ma zero fatti". (Com)