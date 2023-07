G20: Georgieva (Fmi), attività economica globale rallenta e capacità di resilienza non è uniforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività economica globale “sta rallentando, soprattutto nel settore manifatturiero”, “le prospettive di crescita a medio termine rimangono deboli” e le divergenze tra i Paesi “sono una preoccupazione persistente”. Lo ha dichiarato oggi Kristalina Georgieva, direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi), alla riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 a Gandhinagar, in India. Georgieva ha riconosciuto che l’economia globale ha mostrato una certa resilienza, rimanendo in territorio positivo nonostante gli shock che si sono susseguiti negli ultimi anni e il rapido aumento dei tassi di interesse. Inoltre, ha rilevato alcune note incoraggianti riguardo all’inflazione, anche se quella primaria “è ancora troppo alta” e “i prezzi elevati di cibo e fertilizzanti sono particolarmente preoccupanti”. In sintesi, il quadro è “contrastante” e “i rischi rimangono al ribasso”. (segue) (Inn)