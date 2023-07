G20: Georgieva (Fmi), attività economica globale rallenta e capacità di resilienza non è uniforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice dell’Fmi ha esortato i leader del G20 ad agire sia a livello nazionale che internazionale. “La massima priorità è ridurre durevolmente l’inflazione”, ha affermato, per cui “la politica monetaria deve mantenere la rotta”. Inoltre, “è il momento di ricostituire le riserve di bilancio”: è necessario “perseguire il consolidamento per migliorare la sostenibilità del debito e sostenere la disinflazione, garantendo al tempo stesso un’adeguata protezione per i più vulnerabili”. Infine, servono “riforme che stimolino la crescita”, a sostegno delle quali il Fondo amplierà il suo lavoro per mobilitare risorse. (segue) (Inn)