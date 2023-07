G20: Georgieva (Fmi), attività economica globale rallenta e capacità di resilienza non è uniforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Georgieva occorre anche “rafforzare l’architettura finanziaria internazionale” perché “il mondo oggi è più soggetto a shock e fragile” e la capacità di resilienza “non è distribuita in modo uniforme”: le economie avanzate ed emergenti possono contare su oltre diecimila miliardi di dollari di riserve internazionali, mentre il resto del mondo fa affidamento su istituzioni come l’Fmi che ha una capacità di prestito di quasi mille miliardi di dollari. A questo proposito la direttrice del Fondo ha fatto appello al Gruppo a ripristinare il primato delle quote, a colmare le carenze del Poverty Reduction and Growth Trust (Prgt) e a incrementare la dotazione del Resilience and Sustainability Trust (Rst). Infine, Georgieva ha parlato di “progressi” sul fronte del ripristino della sostenibilità del debito, citando il recente accordo sulla ristrutturazione del debito dello Zambia ed esprimendo apprezzamento per il lavoro della Tavola rotonda sul debito sovrano globale (Gsdr), presieduta dall’Fmi con la Banca mondiale e la presidenza indiana del G20. (Inn)