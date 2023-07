© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel bacino di Cava Ongari a Milano, in via Caldera è stato ritrovato il cadavere di un uomo, di cui al momento non si conosce età e dinamica dei fatti. Ad essere intervenuti sul posto sono i Vigili del Fuoco, le indagini sono in corso sotto il vaglio delle Forze dell'Ordine. (Rem)