Roma: ricerca Lumsa, un incidente ogni ora, un morto ogni tre giorni

- A Roma si verifica un incidente stradale ogni ora e si registra un morto su strada ogni tre giorni. È il quadro che emerge dalla ricerca realizzata dall'università Lumsa con il supporto anche di un docente dell'ateneo Roma Tre, che ha preso in analisi tutte le informazioni relative ai sinistri stradali registrate dalla polizia locale di Roma nel triennio 2019-2021. Tra il 2019, anno precedente alla pandemia, e il 2021, anno successivo alla pandemia, gli incidenti sono stati in tutto 77.483 di cui 29.696 nel 2019, 20.409 nel 2020 e 27.378 nel 2021. I morti sono stati in tutto 310 di cui 121 nel 2019, 86 nel 2020 e 103 nel 2021. Una media di 104 morti su strada l'anno che fa rilevare quindi un decesso in strada ogni tre giorni circa. (Rer)