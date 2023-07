Roma: ricerca Lumsa, 9 incidenti al giorno nel territorio del Municipio I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il territorio del Municipio I di Roma, che abbraccia il centro storico, tra il 2019 e il 2021 ha registrato il numero più alto di incidenti in tutta la città. È il quadro che emerge dalla ricerca realizzata dall'università Lumsa con il supporto anche di un docente dell'ateneo Roma Tre, che ha preso in analisi tutte le informazioni relative ai sinistri stradali registrate dalla polizia locale di Roma nel triennio 2019-2021. Sul totale di 77.483 incidenti nel triennio nel Municipio I se ne sono registrati 10.054 pari al 13 per cento del totale e che corrispondono a una media di 9,1 incidenti al giorno. (Rer)