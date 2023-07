Roma: ricerca Lumsa, nel Municipio IV il tasso più alto di morti in incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il territorio del Municipio IV in tre anni, dal 2019 al 2021, ha registrato il numero più alto di morti in strada: sono 35 in tre anni, esattamente 13 nel 2019, 11 nel 2020 e nel 2021. Il totale dei decessi nei tre anni è di 310 persone. È il quadro che emerge dalla ricerca realizzata dall'università Lumsa con il supporto anche di un docente dell'ateneo Roma Tre, che ha preso in analisi tutte le informazioni relative ai sinistri stradali registrate dalla polizia locale di Roma nel triennio 2019-2021. (Rer)