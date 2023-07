Imprese: assemblea Gei nomina presidente Alessandro Terzulli, rinnovato Consiglio direttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea del Gei-Associazione Italiana degli economisti d'Impresa ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che ha nominato il presidente Alessandro Terzulli, romano, Chief Economist di Sace, per il prossimo triennio. Succede a Massimo Deandreis, torinese, Direttore di Srm (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) che ha guidato l'Associazione negli ultimi 7 anni. Il Gei nasce nel 1977 per diffondere la cultura dell'economia d'impresa in Italia. Oggi è un'importante community impegnata nello scambio di esperienze e informazioni e nello studio degli scenari economici. Il Gei raggruppa affermati economisti che operano nei più importanti centri di ricerca del Paese, in primari istituti bancari, nel settore industriale e dei servizi oltre che nel mondo universitario. L'Assemblea ha rinnovato inoltre la composizione del Consiglio Direttivo (allegato elenco). Oltre al presidente, è stata nominata Vicepresidente vicaria: Valeria Negri, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Lodi, Pavia direttore Settore Centro Studi, Territorio e Ambiente. Alla carica di segretario generale è stato confermato Giampaolo Vitali, economista Cnr e Docente Università di Torino (Com)