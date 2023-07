Imprese: Salzano (Simest), con Ice accordo determinante per far trovare a imprese servizi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato firmato un accordo determinante perché l’esperienza sul campo dice che le nostre imprese hanno bisogno di una porta comune, anche nella diversità delle operazioni delle diverse agenzie, in cui trovare servizi comuni. Lo ha detto il presidente di Simest, Pasquale Salzano, a margine dell’evento “La Farnesina a sostegno delle imprese: l’evoluzione della finanza agevolata per l’internazionalizzazione” a Roma. “Essere presenti all’estero con le nostre imprese, aiutarle con la finanza agevolata, come oggi con il fondo 394 ma anche con i servizi di Ice, e in più rafforzare le nostre imprese all’estero”, ha detto Salzano. “Volevo sottolineare le misure che a mio avviso sono più significative: la patrimonializzazione, che consente alle nostre imprese di rafforzarsi in Italia, rafforzandosi poi nella crescita all’estero; e quella delle filiere, che consente anche a imprese solitamente non raggiunte dalla finanza agevolata, cioè le piccole e più piccole, di essere ancora più forti e far parte dell’intesa congiunta”, ha detto Salzano. “L’accordo con Ice rappresenta un passo importante – lo estenderemo anche a Sace e a Cassa Depositi e Prestiti –, ma l’importanza dell’accordo di oggi è quello che ci vede uniti e rafforzati per far crescere le nostre imprese all’estero”, ha concluso. (Res)