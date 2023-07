Giustizia: Calenda, appoggeremo cancellazione abuso d’ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- La cancellazione dell’abuso ufficio è nel nostro programma elettorale, per cui noi la appoggeremo, dato che votiamo una misura sulla base dei contenuti, non sulla base di chi la presenta. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a “L’aria che tira”, su La7. Il leader di Azione ha sottolineato che questa tipologia di reato vede “il 91 per cento di assoluzioni”, per cui “gente massacrata che poi viene assolta”. (Rin)