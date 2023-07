Sicilia: Federazione armatori, colpi di mitra da motovedetta libica a nord di Misurata contro peschereccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una “motovedetta libica ha sparato colpi di mitra contro un peschereccio della marineria di Siracusa in acque internazionali, 94 miglia a nord di Misurata – in Tripolitania -, danneggiando il natante che è ingovernabile”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il presidente della Federazione armatori siciliani, Fabio Micalizzi, secondo cui a bordo del peschereccio Orizzonte ci sono sei membri dell’equipaggio. “Il comandante ha avuto un collasso e ha ricevuto i primi soccorsi dagli altri membri dell’equipaggio, tutti di Siracusa – ha aggiunto -. Abbiamo avvisato le autorità italiane che hanno mandato un elicottero e ci stanno mandando una nave per assistere il peschereccio”. Il “personale a bordo della motovedetta libica donata dall’Italia ha dapprima sparato colpi di mitra, poi ha affiancato il peschereccio e successivamente è salito a bordo dove hanno preso la scheda del satellitare”, ha aggiunto Micalizzi. Il presidente della Federazione armatori siciliani ha annunciato che “sarà presentato un esposto alle procure di Roma e Catania perché quanto accaduto è considerato un atto di pirateria”. (Res)