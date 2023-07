Roma: ricerca Lumsa, 10 strade con più incidenti, c'è anche incrocio ponte Vittorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono dieci le strade di Roma maggiormente interessate dagli incidenti e si tratta del Lungotevere tra ponte Vittorio Emanuele II e ponte Principe Amedeo, piazza Venezia, via Nomentana all' altezza del civico 1111, l'immissione su via Cristoforo Colombo da via dell'Acqua Acetosa Ostiense e via di Decima, l'immissione sulla via del Mare da via Nasso, la via Prenestina all' incrocio con il cavalcavia del Grande raccordo anulare, via della Magliana tra via delle Vigne e via del Fosso della Magliana, incrocio tra via Portuense e via Arturo Martini, lo snodo tra via Flaminia, corso Francia e via del Foro Italico, l'immissione nella galleria Giovanni XXIII da via Mario Fani. È il quadro che emerge dalla ricerca realizzata dall'università Lumsa con il supporto anche di un docente dell'ateneo Roma Tre, che ha preso in analisi tutte le informazioni relative ai sinistri stradali registrate dalla polizia locale di Roma nel triennio 2019-2021. (Rer)