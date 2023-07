Roma: assessore Mobilità, contro incidenti controlli antialcol alla guida vicino discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare gli incidenti in strada causati da atteggiamenti scorretto alla guida "abbiamo avviato controlli con la polizia locale fuori dalle discoteche, si tratta di verifiche con gli etilometri nel raggio di 200-300 metri dalle discoteche per scoraggiare chi si mette alla guida sotto effetto di alcol". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, in occasione della presentazione della ricerca dell'università Lumsa sugli incidenti stradali. (Rer)