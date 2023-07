Bulgaria: 39enne arrestato per aver minacciato di uccidere ministro Difesa Tagarev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 39 anni è stato arrestato per aver minacciato di uccidere il ministro della Difesa, Todor Tagarev. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”, riprendendo quanto ha riferito l’ufficio del procuratore distrettuale di Sofia. Lo scorso 4 luglio, il 39enne aveva inviato al profilo Facebook del ministro bulgaro un messaggio minatorio. Come è stato ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo aveva minacciato di uccidere Tagarev per il suo sostegno all’Ucraina nella guerra contro la Russia. Il 39enne, che già in passato era stato condannato per un altro reato, è detenuto da 72 ore in regime di sorveglianza, in attesa che il tribunale si esprima sulla conferma di una custodia cautelare in carcere.(Seb)