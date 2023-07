Roma: assessore Mobilità, in variazione bilancio fondi per altri autovelox e fotocamere semafori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana "saranno sistemati gli autovelox sulla via del Mare e abbiamo portato in giunta, in vista del bilancio, lo stanziamento necessario per installare i velox fissi su viale Isacco Newton, sulla Tangenziale est e tutor sul viadotto del Giubileo. Inoltre porteremo da 11 a 40 la dotazione di fotocamere che agli incroci semaforici registrano il passaggio con il rosso". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, in occasione della presentazione della ricerca dell'università Lumsa sugli incidenti stradali. (Rer)