Spagna: segretario Unione lavoratori, mai avuta tanta posta in gioco come in queste elezioni

- Per il segretario generale dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt) spagnola, Pepe Alvarez, le elezioni generali di domenica sono particolarmente importanti perché non si è mai avuta "tanta posta in gioco" ed è necessario un governo di "progresso". In riferimento a Vox, Alvarez ha affermato che sta diventando "sempre più aggressivo nei confronti di persone con cui non condividono che possano esprimersi". A suo avviso, "questa cosa dell'estrema destra è molto seria. Hanno appena raggiunto le istituzioni e possiamo già vedere che per loro la censura è la norma, la proibizione, per quanto possono, del femminismo, dei diritti delle donne, della legge contro la violenza di genere, se possono, la prendono d'assalto". Alvarez, dunque, ha espresso la convinzione che ci sarà una partecipazione "massiccia" e che i giovani giocheranno un ruolo molto importante. In termini politici, il leader dell'Ugt ha lodato la fine di una legislatura "con tutta una serie di conquiste per i lavoratori come mai nella storia del Paese". Per questo motivo, Alvarez ha colto l'occasione per chiedere ai partiti politici se hanno intenzione di rispettare gli accordi che sono stati raggiunti con le organizzazioni sindacali attraverso il dialogo e la consultazione. (Spm)