Stadio Milano: Sala, mi aspetto decisione sul vincolo entro fine mese

- Entro fine mese "mi aspetto una decisione sul vincolo, che potrebbe cambiare il percorso. Perché se dovesse essere vincolata salta il nostro progetto di costruire un nuovo stadio in quell’area. Aspettiamo, è inutile fare illazioni oggi”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine della presentazione degli Europei di salto a ostacoli all’Ippodromo di San Siro. “Il piano B al momento non c’è, capisco le squadre che si vogliono muovere su altre realtà. Ho offerto al Milan in particolare l’area di viale Puglie che è decisamente adatta, ma che è di privati e che fanno i loro interessi”, ha aggiunto il sindaco di Milano.(Rem)