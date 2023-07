Speciale difesa: Arabia Saudita-Turchia, visita presidente Erdogan a Gedda, firmati accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro tenutosi nella città portuale di Gedda, il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, e il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, hanno assistito alla firma di una serie di accordi di cooperazione tra le rispettive delegazioni, nei settori degli investimenti, dell’industria della difesa, dell’energia e delle comunicazioni. Lo hanno riferito le agenzie di stampa saudita “Spa” e turca “Anadolu”. Tra gli accordo, come si apprende dal quotidiano saudita “Arab News”, almeno due coinvolgono la compagnia turca Bayraktar, specializzata nell’industria della difesa. Al suo arrivo a Gedda, nel primo giorno del suo tour diplomatico nel Golfo, Erdogan ha donato a Mohammed bin Salman la prima automobile elettrica di produzione turca, la Togg, con la quale il principe ereditario lo ha riaccompagnato in albergo al termine dei colloqui. Durante gli incontri tra le delegazioni, il ministro dell’Investimento dell’Arabia Saudita, Khalid bin Abdulaziz al Falih, ha invitato le imprese turche a partecipare al programma “Vision 2030”, la strategia politico-economica lanciata da Mohammed bin Salman nel 2016, con l’obiettivo primario di emancipare il Paese dalla dipendenza dall’industria petrolifera. “Attribuiamo grande importanza al settore privato, sia in Arabia Saudita, sia in Turchia”, ha dichiarato Al Falih, durante il Forum per gli affari turco-sauditi, “vogliamo diversificare gli investimenti”. Tanto più che, come ha osservato lo stesso ministro, “le relazioni tra Turchia e Arabia Saudita sono migliorate di recente”. Al Falih ha quindi esortato il settore privato di entrambi i Paesi a cooperare, soprattutto nei settori immobiliare, turistico, industriale, agricolo, alimentare e minerario. (Res)