Speciale difesa: Regno Unito, Wallace respinge le critiche, non ci nascondiamo dietro alleati Nato

- Il ministro della Difesa Ben Wallace ha respinto le critiche secondo cui il Regno Unito si starebbe "nascondendo dietro i suoi alleati" mosse dal generale Patrick Sanders, capo di Stato maggiore dell'esercito, che ha recentemente paragonato i tagli del ministero della Difesa britannico rispetto agli ingenti investimenti fatti dagli alleati della Nato nell'Europa orientale. Lo riporta il quotidiano "The Times". Confermando i piani per ridurre il numero di truppe e carri armati, Wallace ha affermato che sarebbe costato 5 miliardi di sterline (5,8 miliardi di euro) aumentare il numero delle truppe ai livelli precedenti, aggiungendo che esercito più grande rischiava di essere poco equipaggiato. Secondo i piani originariamente annunciati nel 2021, l'esercito britannico si ridurrà da 82 mila a 73 mila militari entro il 2025, la quota più bassa dall'era napoleonica. ll ministro della Difesa presenterà la prima rivalutazione delle forze armate britanniche dall'invasione russa dell'Ucraina, e annuncerà che nel prossimo decennio saranno spesi 2,5 miliardi di sterline (2,9 miliardi di euro) per ricostituire le scorte esaurite di munizioni. (Rel)