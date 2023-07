Speciale difesa: Regno Unito, revisione della difesa aumenterà le scorte di munizioni per 2,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito britannico riallocherà 2,5 miliardi di sterline (2,9 miliardi di euro) per aumentare le sue scorte di munizioni, come parte di una rinnovata strategia di difesa che, data la guerra in Ucraina, mira ad aumentare la mortalità e l'agilità delle forze armate del Regno Unito. La strategia, che sarà svelata oggi in Parlamento, è il contributo militare alla rinnovata revisione integrata di difesa, sicurezza e politica estera di Downing Street e definisce i piani di Londra per contrastare la Russia, nonché la crescente minaccia della Cina. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", accanto all'aumento delle forniture di armi, il documento pone l'accento sulle capacità digitali volte a migliorare le operazioni congiunte di forze terrestri, marittime, aeree, informatiche e spaziali. (Rel)