Speciale difesa: Germania, Forze armate ordinano a Rheinmetall munizioni di artiglieria

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) hanno ordinato al conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall “diverse centinaia di migliaia” di munizioni di artiglieria per 1,3 miliardi di euro. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, si tratta di proiettili da combattimento e per esercitazioni e la commessa si articola su due contratti quadro. Un ordine è nuovo e prevede la fornitura di munizioni da 155 millimetri, mentre l'altro è l'espansione di uno precedente. “In tutto”, viene programmata la consegna alla Bundeswehr di “diverse centinaia di migliaia di proiettili di vario tipo”. Con scadenza nel 2029, “il nuovo contratto quadro rappresenta un ordine dal volume potenziale di 1,2 miliardi di euro”. Inoltre, le Forze armate tedesche hanno ampliato un accordo quadro esistente per ottenere munizioni Dm 121 dal valore di 137 milioni di euro. In questo modo, “il volume del contratto quadro esistente aumenta da 109 a 246 milioni di euro”. Come evidenzia Rheinmetall, i proiettili Dm 121 sono altamente esplosivi e vengono utilizzati nell'addestramento e nelle esercitazioni. Le consegne di queste munizioni sono iniziate “alla firma del contratto” e a breve ne seguiranno altre per un valore di 127 milioni di euro. (Geb)